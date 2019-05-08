參選2020露口風 柯文哲：我很克制自己不去想那個

2019-05-08 23:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，但被視為熱門人選之一的台北市長柯文哲至今仍未表態。他今晚接受《54新觀點》專訪，對此坦言心裡想法大概就是五分（選）五分（不選），「如果小英總統做得好，民調支持度有超過40％，今天都不應該有這件事情」，而是就照現在這樣走，把台北市政做好，不然很多做到一半。

主持人黃倩萍一開場，就拋出節目在5月6號到5月8號做的民調數據指出，有56％認為柯文哲會選、44％不會選，詢問柯文哲是否因為他最近態度轉低，才會仍有44％的人認為他不選。

柯文哲說，「其實這個答案差不多」，他隨即感慨，其實國家正常，都不希望我們選，所以他覺得這不是一個正常國家應該有現象，如果問他心裡想法，大概就是五分（選）五分（不選）。

「如果小英總統做得好，民調支持度有超過40％，今天都不應該有這件事情」，他指出，就照這樣走，把台北市政完整的做好，其實台北市政，還有很多都做一半。

談到柯媽曾說自從他當了政治人物之後，就好像變了樣，柯P也吐露心裡話，他說，有次回家發現爸爸需要用拐杖，嚇一跳，「以前在台大當醫生你知道，他們生病什麼我都還可以看，現在都沒辦法，都變成要拜託我妹妹」，忙到很少跟小孩、跟爸媽講話，「捐給國家了！」

不過，當主持人追問所以到底要不要選？柯文哲四兩撥千斤重申，還是那句話，應該怎麼做對台灣社會比較好，「有人可以做得比我們好，不需要我們自己做」，本來想說2018選完以後，台灣社會會安定一陣子，結果到現在還是風風雨雨的，「政治不應當只有選舉！」

柯文哲說，所以他還是很克制自己，都不想去想那個，「我就每天早上，還是準時7點半，然後很認真的工作就這樣。」

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