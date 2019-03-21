諷扁貪污又裝病 郝龍斌：要特赦先道歉認罪還錢…

2019-03-21 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌反對特赦前總統陳水扁，最近遭外界質疑多年前他贊同陳水扁保外就醫，如今卻反對特赦，前後標準不一，郝龍斌今天聲明，他的標準很簡單，「保外就醫的是一位生病的病人，而非貪污又裝病的罪犯」，如果要談特赦，「先談道歉、認罪、返回貪污所得吧！」

郝龍斌說，過去大家基於人道以及對中華民國卸任總統的一絲尊重，並在尊重醫療團隊的建議下，他同意讓一個生了病的罪犯「保外就醫」，但這不代表他與社會會容忍一個貪腐總統，利用人民的同情，逍遙法外。

他說，當年被保外就醫的病人，是柯文哲醫生認證患有「大腦前葉痿縮」，並被評為患有神經退化性疾病、重度憂鬱症、每日漏尿88次的「病人」，而不是今天大家看到一個能唱歌、喝酒、輔選，並且影響政治的貪污「罪犯」。

郝龍斌認為，討論特赦陳水扁，「這真的已經踩到民主法治底線，社會上絕大多數的民眾都不可能接受！」

他還說，陳水扁經過幾年自由空氣的「治療」，手也不抖、講話也流利，出席餐會還能吃喝唱歌，甚至腦袋清楚到能在此次台南立委補選中，還能周旋在陳筱諭與郭國文之間，換取賴清德支持特赦，這樣的陳水扁還需要「保外就醫」嗎？中監應該立刻重新籌組醫療鑑定團隊，鑑定如今陳水扁的病情是否還符合保外就醫的條件，若不需要，就讓陳水扁儘速返回中監。

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