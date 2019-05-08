難得開金口 柯P爸爸：我不贊成兒子選總統

2019-05-08 16:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕2020選戰升溫，外界關注台北市長柯文哲動向。柯爸柯承發、柯媽何瑞英今天中午接受網路媒體NOWnews直播節目「小玉巷仔內」專訪，一向沉默寡言的柯爸柯承發今難得開金口，直言「我不贊成選總統」。

何瑞英坦言，柯文哲60幾歲了，不能把他當小朋友在管，要讓他自由，不過自己和先生的意思，還是希望柯文哲去當醫生，做醫生比較好啦。

愛子心切的柯媽不捨說，柯明明就很認真做事，每天都要被人家罵，沒有的事情罵一大堆，看了真的很捨不得，不過如果大家如果覺得柯文哲做得好，要投票給他，「我也不反對」。

何瑞英強調，自己也不是愛什麼名，大家平安開心就好了，做醫生是柯文哲的專業，「我是希望他當醫生」。

談到和柯文哲平常的互動，何瑞英表示，前幾天有去台北市參加慈惠堂的活動，當時柯就和自己說「我都沒有照顧你，都是你們自己去生活」，講到兒子的貼心讓何瑞英忍不住一時情緒激動，哽咽到無法言語，數度說，柯文哲真的很認真的做事，但明明認真做事還要被大家罵，她也不知道怎麼一回事。

柯爸柯承發也兩度說，「我不贊成選總統」， 好好的台北市長做完就好，半途跳出來選總統很不自然。

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