不管是粉還是黑 柯P：只要是對的，我們都會去做

2019-05-08 20:21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜人氣高，卻也引發真假韓粉之爭，國民黨立委蔣萬安今甚至脫口「韓粉比較沒理性」引發爭議。同樣擁有網路高人氣的台北市長柯文哲，晚間更新臉書喊話，稱他的態度是「不用刻意去強調自己是柯粉還是柯黑，我們都會傾聽他的意見，只要是對的，我們都會去做。」

柯文哲去年競選連任，對手民進黨候選人姚文智找來「前柯粉」召開記者會批柯。

他今在臉書貼文中重提此事表示，去年選舉時，有一位自稱是「前柯粉」對我有所批評，那時候在網路上引起真假柯粉之戰。「我的態度是，不用刻意去強調自己是柯粉還是柯黑，我們都會傾聽他的意見，只要是對的，我們都會去做。」

柯文哲表示，雖然每天被一些流言攻擊，但是都鼓勵自己，不要因此有仇恨對立之心。「多元」、「共融」一直是台北市政府的政策主軸，柯粉、柯黑都是這個城市的一份子。

他還引用胡適的名言「容忍是自由的基礎」，認為這句話也適用在網路上。柯文哲表示，接納不同立場、文化的人，需要時間，但我們可以從容忍做起，這樣才有進一步對話的空間，相信這會是台灣進步的契機。

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