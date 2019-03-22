提案「把阿扁關回去」 國民黨團：特赦會讓司法信任崩盤

2019-03-22 12:43

〔記者陳昀／台北報導〕「把阿扁關回去！」立法院國民黨團今天召開記者會，預告將提出動議，要求法務部立即撤銷前總統陳水扁的保外就醫資格、將其送回台中監獄，他們痛批，主張特赦阿扁的賴清德根本不是「清流」，而是擁抱貪污犯的「貪流」，一但特赦阿扁成真，台灣的司法信任肯定崩盤，更是民主恥辱。

國民黨立委費鴻泰、賴士葆、曾銘宗、吳志揚、童惠珍共同舉行記者會，開場就秀出陳水扁今年以來談話、唱歌的影片，費鴻泰質疑，阿扁這樣像是生病的人嗎？適合保外就醫嗎？為什麼法務部放任阿扁「趴趴走」，發表宏論、為民進黨輔選，民進黨這樣根本是用政治手段玩弄全國老百姓，他呼籲，蔡英文總統必須就此給個答案。

黨團書記長吳志揚批評，陳水扁一踩再踩保外就醫紅線，全世界哪有這樣的受刑人？法務部根本棄守，還變成阿扁的公關經理、法務顧問，一再幫他解釋，如果特赦成真，台灣司法信任肯定崩盤，更是民主恥辱，何況阿扁不肯認罪，不會有教化可能，未來一定重回政壇，但民進黨至今無人敢反對特赦，顯然是還把陳水扁當成2020大選的神主牌，一個政黨把貪污犯拿來當神主牌，真是荒謬至極。

賴士葆表示，陳水扁是國際認證的貪污犯，丟臉丟到國際，竟還有人稱主張特赦阿扁的賴清德是「清流」，身為擁抱貪污犯的前行政院長，根本就是「貪流」。他指出，保外就醫規則清清楚楚，不得參加政治活動，但最近阿扁跟陳筱諭的媽媽隔空叫陣、中氣十足，又高談闊論政治、思路清晰，到底何病之有？

賴士葆表示，陳水扁吃定民進黨政府不敢對他怎樣，但台灣是法治國家，不該因人設事、獨厚陳水扁，因此黨團將提出動議案送院會表決，要求法務部立刻停止阿扁的保外就醫，將其送回中監。

曾銘宗指出，特赦法規定判決完成前不可特赦，若賴清德真心要特赦阿扁，擔任行政院長時就能提出特赦法修正草案，但他最近才拋出主張，顯然是為了2020操作議題；童惠珍也說，影片能證明，阿扁不但不能特赦，連保外就醫都不應該。

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