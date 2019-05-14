抵抗「統媒與他們的產地」 資訊戰論壇25日台大登場

2019-05-14 14:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由台大學生會、政大學生會及政大野火陣線串連全國破百學生團體成立的「青年抵制假新聞陣線」，將在5月25日於台大校園舉行「抵假啦—2019 青年對抗資訊戰論壇」，當天活動邀請太陽花學運要角林飛帆、黨產會委員沈伯洋等人，暢談中國對台影響和資訊戰議題。

據主辦單位安排，當天將針對反媒體壟斷運動、媒體改革、台灣所面對的資訊戰、民主防衛等主題，邀請專家學者分享經驗，藉此讓青年學生瞭解台灣當前資訊戰的問題。

林飛帆將談及「從反媒體壟斷運動到反服貿運動—看中國因素對台灣的影響」，中正大學傳播系副教授管中祥將演講「媒體改革不只是針對假新聞」，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋則談「如何正視和對抗中國資訊戰」。

青年抵制假新聞陣線提出三大訴求，包含：一、抵制違反事實查證原則、損害公共利益的不實新聞；二、拒絕收看報導比例不合理、報導偏頗、充滿造神新聞的媒體；三、警覺新聞背後的「中國因素」，要求政府防堵中國資訊戰的金流和操控。

青年抵制假新聞陣線也以「統媒與他們的產地」為題發文提醒，台灣民眾應一同警戒媒體背後的中國因素，以及中資如何透過親中商人、外資收購台灣的媒體。

更誇張的是，中資更透過廣告商給予壓力以抽稿、封殺特定記者及報導，來影響台灣的新聞自由，進而影響閱聽人獲取平衡報導的權利。

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