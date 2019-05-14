徐永明再爆智崴總經理非法引進中資 還跟北京對帳

2019-05-14 10:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國內體感設備商智崴日前被爆中資違法買股，時代力量立委徐永明今天再度公布新錄音檔，質疑智崴透過股票引進中國資本控制台灣之光，根據錄音檔顯示，智崴財務長林穗娟與中資代表談話，提及歐陽志宏目前僅有35%左右股權，想增加到51%過半，所以才有這樣的活動（引入中資），根本是大同案翻版。

徐永明取得智崴總經理歐陽志宏與中資「飛覽天下」董事長吳崢對帳email，指智崴引入中資高達1600萬美元，質疑歐陽志宏欲透過中資協助達到持股過半。徐永明表示，飛覽天下獲得新華網大力支持，不只是中資非法入股，更應調查是否有中國國家力量介入。

金管會：已拿到受益人資料

對此，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這部分已經有配合請外資投資人保管銀行，提供受益人資料，這個資料已經拿到了，但是要做核對、確認。有發現任何不法，金管會會按照規定處理。

徐永明辦公室日前揭露具有國防潛力的智崴公司遭中資不法入侵，智崴總經理歐陽志宏出面否認，並且稱智崴根本不缺錢，沒必要為了450萬美元違法引進中資。

不過根據徐永明今天公布的最新錄音檔，智崴財務長林穗娟與中資代表談話，提及歐陽志宏目前僅有35%左右股權，想增加到51%過半，所以才有這樣的活動（引入中資）。

徐永明也指出，根據最新檢舉資料，引入的中資高達1600萬美元，來源為「飛覽天下文化發展有限公司」董事長吳崢，透過人頭戶以地下匯兌方式，將資金存入智崴全球經理李佩冠成立的「盈力」香港恒生銀行戶頭，隨後又將資金轉進盈力台灣分公司，下單購入智崴股票，這釋中資非法繞道，假裝港資入股，是大同案的翻版。

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