中國人不打中國人？他嗆：去問習近平飛彈為何對準台灣

2019-04-28 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘，今天參加活動表示，面對中國應「不挑釁、不懼怕」，因為「為什麼中國人要打中國人」。時代力量立委徐永明嗆：「應該把這句話拿去問習近平，為何要把飛彈對準台灣、三不五時軍機繞台。」

徐永明指出，假如郭台銘自認是台灣人也是中國人也沒關係，那他更應該把「為什麼中國人要打中國人」這句話拿去問習近平，為何要把飛彈對準台灣、三不五時軍機繞台，不要只會在台灣內大放厥詞。

他喊話：「當郭董你最愛的國旗被北京打馬賽克，怎麼連個x都不敢放一聲。」也說若郭台銘自認為中國人，那他來選台灣總統太委屈了，應該去和習近平競選中國國家主席，當然前提是郭董要先幫中國人民爭取直選主席的權利。

徐永明臉書全文

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