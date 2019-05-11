台灣人無國安意識？ 一張圖秒懂...

2019-05-11 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國戰機飛越海峽中線、中資滲透台灣媒體、自由經濟貿易區等相關國安議題吵得火熱，但台灣人民與政治人物對於國安的警覺性是否不高？臉書「打馬悍將粉絲團」點出了台灣的現況令人擔憂。

「打馬悍將粉絲團」貼文整理，當國外面臨國安相關的問題時，只要政府官員的發言有所不當，便會招來輿論的攻擊，例如美國前副總統拜登說了一句「中國不是壞人，也不是對手」，便遭到朝野兩黨的批評譴責；澳洲前總理基廷一句「如果澳洲外交政策，不考慮中國是經濟大國，我們就是笨蛋！」也遭來澳洲各界的大力批評。

然而，台灣人民與政治人物面對中國的議題，卻時常出現「統獨是假議題」、「共機是自由航行」、「我進中聯辦聊太太」、「沒有武器，人家就不會來打你」等言論。蔡英文總統強調「捍衛主權」、「強化國防」、「外商投資」、「台商回流」等政策，卻飽受部分人士批評。

對此，許多網友紛紛留言表示：「台灣又是講中文的國家更容易被收買」、「台灣裡面太多中國媒體在亂」、「台灣媒體被滲透了啊」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/