「阻止紅色媒體通敵散佈假訊息」 時力明提國安法修正草案

2019-05-12 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕面對中共對台統戰工作步步進逼，總統蔡英文昨（11）召開國安高層會議時表示，「民主防護網」的法制化工作必須加快速度，並希望立法院能加速審查諸如《國家安全法》等修正案。時代力量立法委員黃國昌今在臉書上表示，時力黨團明（13）天將提《國家安全法》修正草案，「阻止紅色媒體通敵散佈假訊息」。

黃國昌表示，我國法律保護新聞自由與言論自由是「毫無疑問」。不過，黃國昌指出，就像是刑法誹謗罪所揭示，「這些自由是有界限的」。黃國昌表示，使用公共資源的廣電媒體，如果接受境外敵對勢力的指示、甚至是通謀，散佈危害台灣自由民主憲政秩序的不實資訊，「自然沒有不得加以制裁的道理。」

根據時代力量所提出的《國家安全法》修正草案，將明文禁止廣電媒體，「接受指示、委託或通謀合作之方式，為境外敵對勢力或其設立、指定機構、委託之民間團體或其派遣之人，傳播足以危害國家安全或自由民主憲政秩序之虛偽不實之訊息。」另外，黃國昌表示，「境外敵對勢力」就是指「中共啦」。

黃國昌表示，違反者，除了對「具有意圖犯意之負責人課予刑罰」，對廣電媒體事業，將予以「罰鍰並撤照」。

目前正在訪日的前行政院長賴清德今日也指出，如果媒體的作為有威脅到國家的安全生存與發展，當然要想辦法處理這個問題。

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