國安局長缺席未准假 立院怒批：讓委員會空轉

2019-05-13 09:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日審查「國家情報工作法部分條文修正草案」、以及「特種勤務條例部分條文修正草案」等，尤其前者攸關情報人員安全查核、洩密刑責。不過，國安局長彭勝竹今日在立院外委會未准假情形下缺席，引發朝野立委不滿，在今日上午9點20分左右紛紛離開委員會，國民黨立委江啟臣痛批，此舉讓委員會空轉，因此向國安局表達譴責之意。

國安局今日由副局長柯承亨代為出席，擔任今日會議主席的民進黨立委蔡適應在稍早表示，並未准彭勝竹的假，國安局官員也趁休息空檔和蔡適應溝通。據了解，彭勝竹並不在國內。

國民黨立委江啟臣受訪痛批，對於今日相關修法，主管機關意見很重要，如果首長不來，立院如何得知主管機關意見？如果彭勝竹在國外，應該上週就要講，如今缺席不來備詢，且今日又要討論重要議題。且立法院本會期將在三週後結束，國安局長卻僅來備詢一次，「這樣合理嗎」？

江啟臣批評，國防部長、外交部長本會期來幾次，各界都可去調閱資訊，為何唯獨國安局長來一次？這樣不僅讓主席難做人，也讓委員會空轉，因此向國安局表達譴責之意。而蔡適應也在今日上午9點20分左右宣布會議休息，等局長來再開會，立委已紛紛離開會議室，只剩相關部會官員仍在會議室內等待。

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