中聯辦是「香港地下政府」 國安局長表認同

2019-03-27 13:50

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜近期訪問港澳中聯辦，並和中國國台辦主任劉結一見面引發爭議。立法院外交及國防委員會今邀請國安局長彭勝竹業務報告、備詢，民進黨立委羅致政表示，「香港基本法」賦予香港自治地位，但中聯辦為違反該法授予香港自主地位，甚至講難聽點，其為香港「地下政府」，彭勝竹對此皆回答「是」表示認同。

羅致政指出，「香港基本法」第22條之1確保香港自治，要求中國中央政府、省份或自治區不得干預，但為何香港對於中聯辦感到敏感，甚至反感，究竟中聯辦有無違反該規定？彭勝竹表示，中聯辦涉及港澳事務。

但羅致政說，彭勝竹所言「太輕」，中聯辦有無涉及港澳選舉、介入香港社團事務？彭勝竹皆未回應，羅致政不滿指出，如果我方連這些都講不出來，是未對香港民眾表達支持。彭勝竹才說「事實上是有的」。

羅致政接著問，中聯辦有無挺香港公職人員候選人獲特首、操控媒體？另外「三中商」書店背後「老闆」就是中聯辦，而中聯辦是否就是違反「香港基本法」授予香港自主地位？另外，講難聽一點，中聯辦是否就是香港「地下政府」？彭勝竹皆回答「是」。

羅致政也問，如果我國地方官員或首長拜會中聯辦，某個角度是否等同背書、認同其作法？甚至是背書「一國兩制」？彭勝竹表示，此事陸委會已做過一些表達，國安局就此事贊同陸委會說法。

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