韓國瑜訪中 國安局長：有掉入統戰陷阱的可能性

2019-03-27 11:15

〔記者涂鉅旻／台北報導〕高雄市長韓國瑜上週無預警訪問港澳中聯辦，並與國台辦主任劉結一會面，陸委會也要求韓限期說明。立法院外交及國防委員會今日邀請國安局長彭勝竹進行業務報告、備詢，朝野立委皆關心韓國瑜此行，彭勝竹稍早回答國民黨立委江啟臣、民進黨立委趙天麟、何欣純等人質詢時說，韓國瑜赴港澳並無違法，但可能有「掉入統戰陷阱的可能性」。

江啟臣稍早問，這幾天陸委會、總統府等單位對於韓國瑜到中國訪問很有意見，甚至說回來要開罰韓，但站在國安局角度，韓國於此行是經濟還政治之旅？彭勝竹說，韓國於出國前說定位為經濟之旅，是說為高雄市經濟開創更好前景。

江啟臣問，韓國瑜目前所見之事、與談人，依國安局情報，有無違反「國安法」？彭勝竹說，媒體有公佈商業合約等等，至於違法與否，要陸委會等單位作明確認定，國安局尚不了解韓國瑜與中港澳方訪談內容，有無影響國安。他也說，根據我國「港澳條例」規範不需事先申請，因此就韓國瑜見中聯辦，不算是違法。

趙天麟則問，國安局是否事先知悉韓國瑜訪中聯辦？彭勝竹說，對此事國安局不清楚，因為赴港澳不須申請。

何欣純稍早質詢時問，中國國家主席習近平今年初宣布「習五條」宣告統戰、一國兩制氛圍下，韓國瑜見中聯辦的態度和行動，算不算被統戰？彭勝竹雖原欲重申國安局站在法理的立場，卻被何欣純打斷，並質問彭認為韓此行，是否讓台灣人、國際印象認為被統戰？彭勝竹說，「應該這麼說，他有掉入統戰陷阱的可能性」。

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