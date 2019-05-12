《讀賣新聞》專文報導賴清德「台灣自立 日美協力」

2019-05-12 08:55

〔記者林翠儀／台北報導〕日本讀賣新聞訪問了正在訪日中的前行政院長賴清德，賴清德表示，台灣要抵抗中國的威脅，除了不能缺少了美國，更要與日本緊密合作。讀賣是日本發行量最多的主流大報，今天的報導顯示對賴清德訪日的重視。

賴清德今日繼續進行訪日最後一天行程，上午與媒體舉行早餐會，中午出席「旅日台灣同鄉會」等台僑團體舉辦的歡迎會，並以「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」發表演講，向僑胞說明參加2020年民進黨總統初選的理由。

賴清德昨天連跑13個行程，接連拜會日本政界重量級人物與各界友人。結束豐洲市場行程後，轉往東京大學與學者座談，包括東京大學教授松田康博、早稻田大學教授若林正丈等研究台灣及亞洲關係的學者與會。雙方就台日關係、台日經貿、美中貿易大戰、亞太區域安全等問題交換意見。

賴清德昨晚也在臉書直播，澄清日前有報導說他要在日本宣布退選。他說，當初參選，是考量民進黨困境，也考量台灣局勢險峻，希望接棒承擔下個階段的使命，他對使命沒有改變，也沒有退出初選的事情，「請大家不要誤解，要繼續支持我。」

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