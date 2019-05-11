賴清德初選總統登記前一天 見的人是「他」

2019-05-11 09:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕前行政院長賴清德角逐民進黨總統初選以來，每次公開活動固定陪同的「左右護法」，除了前南市衛生局長林聖哲身兼初選發言人之外，另一位就是前南市秘書處長王永順，賴清德登記黨內初選的前1天，只找過2個人當面討論，其中1人就是他，可見他在賴的心目中有相當敬重地位。

一般外界對王永順可能陌生，但在台南資深政壇界都知道，從賴清德早年參選國大、立委到市長以來，王永順一直是競選班底核心幕僚，由於他曾在教育界服務，自「黨外時代」（指1986年民進黨成立之前的民主運動時期）就熱衷參與，就經驗輩份，賴在公私場合都尊稱他「王老師」，即使賴當上市長、行政院長時，他與賴的交情亦師亦友，依然坦率諍言，有話直說，不像賴系部屬班底有時會怕「犯上忌諱」。

賴清德於3月18日到民進黨中央登記初選，林聖哲與王永順兩人同框陪同，接連下來的公開行程到現在，都見到他們陪同出入身影，如同固定班底輪流護衛。而且，賴登記的前1天，只找過王永順與另1位地方黨內人士面對面商討，交換意見，雖然賴當場沒有表明決定如何，但他們2人都可感受到賴對當前民進黨困境與基層焦慮的憂心，對於賴的抉擇，多少內心有數。

其實，賴清德卸下行政院長職務後，外界關切詢問是否參加總統初選，他一直未鬆口，政治動向早就給人諸多想像空間。王永順透露，賴清德決定投入黨內總統初選，確實是在經歷立委補選輔選過程及台南險勝結果，發現中國勢力的滲透進逼，民進黨的基層民心失落，遠比想像中嚴重，台灣情勢險峻，才更激發強烈意願，希望透過黨內民主初選競爭，提升團結新動力，外界攻擊批評賴突襲破壞團結的說法，實在對他很不公平。

王永順說，陪同賴清德一路走來，深知他是非常堅持原則的人，意志力堅定，愈困難愈要挑戰，勸退不可能。王永順並舉例，賴清德識人眼力超強，有一回簽書會，1位書迷拿兩本書來，賴簽完第1本書後，隨手第2本書也落款該位書迷的姓氏，詢問之後不必再加簽，那位書迷說沒關係，正巧後面排隊下1位書迷是相同姓氏，賴還惦記著主動呼喚他們，經得同意後，對換書本各取所需簽名，如此細心之處，不難想見賴是多麼執著的人。

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