賴清德訪日 赴東京大學與學者座談

2019-05-11 13:35

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕在日本訪問的行政院前院長賴清德，今天上午到東京大學與學者座談，包括東京大學教授松田康博、早稻田大學教授若林正丈等研究台灣及亞洲關係的學者與會。雙方就台日關係、台日經貿、美中貿易大戰、亞太區域安全等問題交換意見。

參與座談的學者包括東京大學松田康博、黃偉修，早稻田大學若林正丈、小笠原欣幸，國際經濟研究所伊藤信悟，日本貿易振興機構亞洲經濟研究所佐藤幸人，法政大學福田園等人。

松田康博指出，就台日關係而言，過去兩年多最遺憾的部分，就是在2016年的時間點，台灣若能開放日本五縣食品進口，日本對台灣的感恩會加倍，也會加強台灣加入CPTPP的進展，台灣的公投結果，付出了政治代價，台灣說過的話沒有做到，在兩方溝通的人感到很失落；現在已成事實，想要加強台日關係，已經比兩年多前困難很多，因為日本和中國的關係已回到正常軌道。

小笠原表示，原本日本對台灣的期待很高，但因為台灣的核食公投結果、假新聞導致台灣駐大阪辦事處處長蘇志誠自殺這兩件事，讓日本挺台的朋友，對台灣的未來非常擔憂，似乎台灣的民粹過度高漲，也影響到日本國內對台灣的期待。

若林正丈指出，對去年台灣九合一選舉與公投結果，感覺是「怎麼會這樣？」台灣原本對於同婚、反核等議題看似很接受，結果只是表面現象。

賴清德表示，這趟來日本，很多會面的朋友都提起這個問題，他都說明，雖然公投的結果讓很多日本的朋友失望，但這不代表台灣民眾對日本民眾的感情，甚至也不代表台灣民眾對日本食品的真正態度，因為一年有500多萬台灣旅客到日本，吃了很多日本食物，他相信包括日本5縣食品在內。

他的態度就是回歸國際標準，也主張利用這一兩年之間，日本和台灣的政府在這個議題上做更多的說明宣傳，讓台灣社會可以接受，時間一到，才可能水到渠成，妥善解決這個問題。

賴清德也闡述在中國崛起、威脅區域安全平衡的情況下，美日台三方應該加強

合作，共同站在民主的陣營，包括經貿的合作，例如美中貿易大戰之後，很多台商都已將生產線移回台灣，日本和台灣在經貿產業上有互補作用，應該更緊密的合作。

伊藤信悟指出，去年第四季之後，台灣很多科技產品例如伺服器等，出口美國的金額大幅提升，就是在美中貿易戰之下，美國要求提髙資訊安全保護與智慧財產權保護，很多台商在美國的要求下回台灣設廠，上游的日商因此也跟著台商回到台灣，原本轉進中國的日商，重新考慮回台灣投資，的確是一個趨勢。

賴清德也提出，希望日本協助台灣加入CPTPP，學者們都表示，日本政府已經表明CPTPP是開放的，歡迎各國加入，當然也歡迎台灣加入。

包括福田圓等學者都表示，現在日本政府和台灣政府可以合作的難度提高了，但台日在很多面向還是可以合作，例如日本政府公開支持台灣以觀察員身分加入世界衛生組織。

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