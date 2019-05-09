媒體報導若當選將推動日本食品進口解禁？ 賴清德澄清：與事實不符

2019-05-09 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今天下午到日本眾議會與眾議員見面。針對有議員對台灣核食公投結果表達關切，甚至有議員表示「對台灣失望」，賴清德表示，解決方式就是採取國際食品標準，並承諾議員「我要找回你對台灣的信心」。至於有媒體報導，若賴清德當選總統，將推動日本食品進口解禁，賴清德辦公室也指出，該報導「與事實不符」。

賴清德今日與安倍晉三的胞弟岸信夫眾議員及其所領導的「促進日本臺灣經濟文化交流年輕議員之會」成員見面，並對台日關係、美國領導的「印太戰略」中的日本、台灣的角色，以及日本議員相當關心的台灣核食公投結果等議題交換意見。

會談中，黨代理幹事長荻生田光一等議員，都對台灣核食公投結果表達關切，表示食品進口應根據科學標準做判斷，很遺憾在台灣受到政治力量干預。荻生田光一指出，他到台灣時會去夜市吃東西，就是認為「台灣是我們的朋友，不會提供有毒的食品給我們」，同樣地，「日本對台灣也是一樣的」；兼任日本環境副大臣、內閣府副大臣的眾議員秋元司，在會後交流時也表示，因為東北五縣食品問題，他對台灣失望，已經2年不到台灣了。

對此，賴清德表示，公投案會通過是因為台灣過去幾年發生過幾起重大的食安事件，讓台灣人民對食安問題非常敏感，也讓政治可以操作這個議題，幾天前他才跟在場的自民黨青年局局長佐佐木討論如何解決這個問題，結論就是「採取國際食品標準」，對於秋元司表示對台灣感到失望，賴清德也當場承諾：「我要找回你對台灣的信心，讓好朋友儘快來到台灣」。

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