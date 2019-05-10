賴清德訪日展強大人脈實力 2天見3位前首相30多名議員

2019-05-10 21:58

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕前行政院長賴清德訪問日本，秀出驚人的人脈實力和高人氣。2天來不但和30多位日本參眾議員會面交流，還見到了3位前首相，其中包含現任東京奧運組委會主席、前首相森喜朗，並拜會了日本內閣府地方創生推進事務局長田村計，另外，預定週日與旅日台僑見面並舉行的演講會，現在也出現爆桌的情況。

不僅如此，有消息傳出日方曾派人當面向賴清德承諾，若正式獲得提名，安倍將與其一會。事實上，安倍很重視台灣本土派政黨，以前蔡英文獲民進黨提名後也曾在訪日期間與安倍「不期而遇」，不過馬英九獲提名後並未與安倍見過面。

賴清德雖然參加民進黨的總統初選，但目前並未掛任何公職或黨職，幾乎在沒有官方資源的情況下赤手空拳拚選戰，這次受旅日台僑之邀訪日演講，除了演講會之外的拜會活動全部由幕僚包辦，並未尋求外交部或駐日代表處協助，此事也已獲駐日代表謝長廷證實。

出訪前還有媒體拿台北市長柯P月底訪日的行程菜單，列出了將會見首相安倍晉三胞弟岸信夫和東京都知事小池百合子等日本政要，比照賴清德行程在出發前2天還處於「難產」狀態。

賴清德於8日晚間深夜抵達東京羽田機場，機場並無僑胞或日本政要接機的場面，看似有些落寞，但這似乎只是為了鋪陳接下來即將爆發的人脈能量。9日開始至今天2天的拜會行程，賴清德共見了30多位日本參眾議員，其中包括昨天見到安倍首相的胞弟、眾議員岸信夫，還有安倍親信萩生田光一，今天上午又和包括前外務副大臣中山泰秀、前少子女擔當大臣有村治子等6名參眾議員舉行早餐會。

今天下午，賴清德還先後見到了3位日本前首相，包括海部俊樹、森喜朗和野田佳彥。其中森喜朗目前為東奧組委會的主席，份量也不在話下。值得一提的是，現年81歲的森喜朗因病體弱，醫生出身的賴清德還在會面時為他「看診」提供看法，給予鼓舞。因為和森喜朗會面時間拉長，讓安排在森喜朗之後會面的野田佳彥等待了半小時。

賴清德表示，森喜朗本來就是台灣的好朋友，過去有來過台南由他接待，他們曾一起在八田與一紀念園區共同栽種來自日本的櫻花，他擔任市長期間也曾到日本拜訪過森喜朗尋求協助，希望台日在東奧舉行時進一步合作，今天再次拜會，談的也是台日合作之事。

對於幫森喜朗「看診」一事，賴清德說森喜朗曾住過院，所以他以醫生的專業，希望給森喜朗信心。賴清德還說，森喜朗目前身體狀況不錯，以目前的醫療尤其是日本的醫療水準都有辦法幫他的忙，由於森喜朗目前狀況很不錯，所以當場就邀請他再次來台訪問。

在這2天的拜會行程中，包括與岸信夫和森喜朗的行程，據了解日方原本希望能以不公布姓名的方式進行，但經賴清德拜會之後，2人均大方浮出水面，並未禁止媒體公布姓名，另外，現任財務副大臣鈴木馨祐也預定在明天下午陪同賴清德到選區神奈川縣。由於2天拜會重點均在日本國會，2天來搭載台媒記者的車輛一直在永田町國會附近打轉。

出席今天早餐會的日本作家門田隆將，因為寫湯德章的故事而與賴清德結緣，他表示，看到國會議員歡迎賴桑的盛況，可以感受大家對他的期待很大。

賴清德在餐會後接受媒體訪問時表示，他真的很難得來到日本，很多日本友人雖然時間不允許，目前的時機也相當敏感，但是他們仍然來跟他見面、提供意見，給他溫暖的歡迎，讓他非常感謝。

賴團隊除了在拜會行程秀出驚人的人脈實力之外，在僑界也爆發人氣。賴清德此行訪日主要受「在日台灣同鄉會」等日本台僑團體之邀，12日中午將與台僑相見歡並發表演講，題目為「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」。由於報名十分踴躍，邀請單位臨時加大講廳空間，雖然可容納人數從原定50人增加9倍到450人，但仍爆桌。

在日台灣同鄉會會長王紹英表示，原本還擔心沒人參加，現在是怕大家坐不下，這次是他們近年舉辦演講會中最大的一場，同鄉熱烈反應的情況直逼以前彭明敏來日演講，當時出席人數達700多人。

另外，12日當天上午，賴清德也安排了與日本媒體的早餐會，據了解，日本媒體冾詢報名也是盛況空前，其中包括日本放送協會（NHK）電視、富士電視、讀賣新聞、產經新聞、每日新聞、朝日新聞、日本經濟新聞、共同通信社、時事通信等多家主流媒體。

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