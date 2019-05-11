賴清德訪日發揮跑攤精神 僑胞大喊「總統好」
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前行政院長賴清德晚間在一項台日相關親善協會晚宴時受到旅日僑胞熱烈歡迎，有僑胞大喊「總統好」。（記者林翠儀攝）

前行政院長賴清德晚間在一項台日相關親善協會晚宴時受到旅日僑胞熱烈歡迎，有僑胞大喊「總統好」。（記者林翠儀攝）

2019-05-11 23:57

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕前行政院長賴清德今天（11）繼續發揮猶如選舉「拜票跑攤」的精神，密集進行訪日行程。晚間出席一項日台相關親善協會晚宴時受到旅日僑胞熱烈歡迎，有僑胞大喊「總統好」。賴清德預定明天（12日）中午將出席「旅日台灣同鄉會」等台僑團體舉辦的歡迎會，並以「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」發表演講，他預定在講演中向僑胞說明為何參加2020年民進黨總統初選的理由。

賴清德此行預定訪日4天，包括今天在內已結束的3天行程，可以用「密不透風」來形容，今天連跑了13個行程，接連拜會日本政界重量級人物與各界友人。一早6點半就出現在豐洲市場，賴清德參觀關東地區最大型的水產和青果拍賣市場，鉅細靡遺詢問了許多關於市場建設、搬遷、營運及管理的問題。他認為豐洲市場的搬遷經驗，也許可以提供給台北市北農搬遷做參考。

結束訪問豐洲市場行程後，賴清德轉往東京大學與學者座談，包括東京大學教授松田康博、早稻田大學教授若林正丈等研究台灣及亞洲關係的學者與會。雙方就台日關係、台日經貿、美中貿易大戰、亞太區域安全等問題交換意見。

賴清德下午在財務副大臣、眾議員鈴木馨祐的邀請下前往橫濱市都筑區，鈴木馨祐熱情帶他走遍選區，拜訪自治會、商店街、農田，也到神社參拜。滿檔的行程中，賴清德還自己加碼，看到路旁有鈴木的競選海報，還主動要求下車與鈴木在海報前拍照，鈴木拉著賴清德握拳喊出「凍蒜、凍蒜、凍蒜」口號，還向選民介紹賴清德是台灣總統的有力人選，賴清德也像在台灣拜票一樣，一一和鈴木的選民握手致意。因為走訪行程爆滿，最後賴清德搭新幹線「趕攤」，回東京繼續晚上的行程。

晚餐賴清德趕回東京，參加「日華親善協會全國聯合會」與「台日文化經濟協會」締結姊妹會30週年慶的晚會，據了解，這場晚宴原本不在賴清德規劃的行程中，而是他在抵達日本後得知有這項晚會主動表示出席的意願。主辦單位也很熱情歡迎賴清德參加，席間有許多僑胞輪番希望與他合照，還有僑胞大聲喊出「總統好」。

賴清德明天將繼續進行訪日的最後一天行程，除了向僑胞發表演說以外，上午8點起還要分兩批與台媒及日媒記者舉行早餐會。明天的演講會結束後，將趕往機場，預計回到高雄小港機場已經是深夜10點多。

  • 日本財務副大臣握住前行政院長賴清德的手握拳高喊「凍蒜」。（記者林翠儀攝）

    日本財務副大臣握住前行政院長賴清德的手握拳高喊「凍蒜」。（記者林翠儀攝）

  • 前行政院長賴清德受邀與鈴木馨祐的選民會面，賴清德一一握手猶如拜票。（記者林翠儀攝）

    前行政院長賴清德受邀與鈴木馨祐的選民會面，賴清德一一握手猶如拜票。（記者林翠儀攝）

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