賴清德訪日發揮跑攤精神 僑胞大喊「總統好」

2019-05-11 23:57

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕前行政院長賴清德今天（11）繼續發揮猶如選舉「拜票跑攤」的精神，密集進行訪日行程。晚間出席一項日台相關親善協會晚宴時受到旅日僑胞熱烈歡迎，有僑胞大喊「總統好」。賴清德預定明天（12日）中午將出席「旅日台灣同鄉會」等台僑團體舉辦的歡迎會，並以「台灣與日本共同面對的挑戰與機會」發表演講，他預定在講演中向僑胞說明為何參加2020年民進黨總統初選的理由。

賴清德此行預定訪日4天，包括今天在內已結束的3天行程，可以用「密不透風」來形容，今天連跑了13個行程，接連拜會日本政界重量級人物與各界友人。一早6點半就出現在豐洲市場，賴清德參觀關東地區最大型的水產和青果拍賣市場，鉅細靡遺詢問了許多關於市場建設、搬遷、營運及管理的問題。他認為豐洲市場的搬遷經驗，也許可以提供給台北市北農搬遷做參考。

結束訪問豐洲市場行程後，賴清德轉往東京大學與學者座談，包括東京大學教授松田康博、早稻田大學教授若林正丈等研究台灣及亞洲關係的學者與會。雙方就台日關係、台日經貿、美中貿易大戰、亞太區域安全等問題交換意見。

賴清德下午在財務副大臣、眾議員鈴木馨祐的邀請下前往橫濱市都筑區，鈴木馨祐熱情帶他走遍選區，拜訪自治會、商店街、農田，也到神社參拜。滿檔的行程中，賴清德還自己加碼，看到路旁有鈴木的競選海報，還主動要求下車與鈴木在海報前拍照，鈴木拉著賴清德握拳喊出「凍蒜、凍蒜、凍蒜」口號，還向選民介紹賴清德是台灣總統的有力人選，賴清德也像在台灣拜票一樣，一一和鈴木的選民握手致意。因為走訪行程爆滿，最後賴清德搭新幹線「趕攤」，回東京繼續晚上的行程。

晚餐賴清德趕回東京，參加「日華親善協會全國聯合會」與「台日文化經濟協會」締結姊妹會30週年慶的晚會，據了解，這場晚宴原本不在賴清德規劃的行程中，而是他在抵達日本後得知有這項晚會主動表示出席的意願。主辦單位也很熱情歡迎賴清德參加，席間有許多僑胞輪番希望與他合照，還有僑胞大聲喊出「總統好」。

賴清德明天將繼續進行訪日的最後一天行程，除了向僑胞發表演說以外，上午8點起還要分兩批與台媒及日媒記者舉行早餐會。明天的演講會結束後，將趕往機場，預計回到高雄小港機場已經是深夜10點多。

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