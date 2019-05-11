陳明文向正妹學做蛋糕 送老婆兼行銷嘉義水果

2019-05-11 22:04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕明天是母親節，嘉義縣立委陳明文今天與正妹代表竹崎鄉民代表邱韻潔學做母親節蛋糕，拍攝蛋糕製作影片還行銷嘉義縣水果，他說，蛋糕要送給妻子廖素惠，「第一次做蛋糕，希望老婆會開心！」

邱韻潔曾經到巴黎藍帶廚藝學校日本分部學習甜點製作，也希望能幫助在地小農，推廣嘉義縣農產。陳明文今天請來邱韻潔當小幫手做蛋糕，蛋糕所使用的水果來自嘉義縣農民所種植，例如大林鎮小番茄、竹崎鄉香蕉、民雄鄉鳳梨、鹿草鄉西瓜及一顆500元的嘉義青農翡翠瓜。

只見陳明文自己打蛋、麵粉過篩，還被發現雞蛋放太多， 下廚很像憑感覺，被正妹指正「這樣不行啦！」他自己攪拌放入模型，切水果還偷吃香蕉，將蛋糕鋪上奶油和水果，完成後直說「以為做蛋糕很簡單，原來吃蛋糕很容易，做蛋糕不簡單」，也感受平日媽媽們的辛苦。

嘉義縣海區立委蔡易餘今天早上和團隊到太保市後潭菜市場、水牛厝路口發送康乃馨，贈送送個康乃馨給來往的女性們，祝福母親節快樂。

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