母親節出遊、吃大餐通通OK！晴朗好天氣持續一週

2019-05-11 18:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕明天是母親節，天氣將更趨穩定，適合帶媽媽外出走走或吃大餐，根據中央氣象局預測，明天除東半部局部有雨，其他地區相對穩定，高溫上看32度。而穩定天氣將持續大約1週，大約都是高溫，部分地區午後雷陣雨的型態，下次鋒面有可能於下個週末報到，不過還要密切觀察。

氣象局指出，明天風向偏東風，迎風面東半部局部地區可能有下雨機會，其他地區則相對天氣穩定，不過山區或靠近山區平地須注意午後雷陣雨。在溫度方面，西部地區高溫約30至32度、東部約29度，整體而言屬暖熱。

至於下週一及下週二，氣象局說，風向屬於偏南風，天氣仍穩定，各地高溫大約30至33度，山區與靠近山區平地仍須注意午後雷陣雨。

到了下週三開始，部分地區天氣會略有轉變，氣象局表示，由於鋒面開始接近，風向偏西南風，在夜晚或清晨時，西南部地區有海陸風輻合帶來陣雨的可能，不過僅限中南部，其他地區仍為午後雷陣雨天氣，而溫度仍維持高檔，各地大約可達30至33度。

下波鋒面影響時間，氣象局提到，目前看有可能在下週末左右，但還不能完全確定，也有可能再延後，正在持續注意，也提醒民眾隨時留意氣象報告。

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