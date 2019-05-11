被同學揍被叫外星人 「太田母斑」女孩：我的臉上是美麗蝴蝶

2019-05-11 16:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣16歲女孩呂易儒從小罹患太田母斑，臉部有大片黑斑，曾被同學霸凌推打，甚至被叫醜女、外星人，抱著棉被哭泣，但母親傾聽、陪伴她，逐漸讓易儒接納自己；如今易儒破繭而出，會騎獨輪車表演，常參與活動，對他人詢問臉上的灰斑，更笑說「我臉上的圖案，就是隻美麗的蝴蝶！」

為推動臉部平權，陽光基金會今天邀請嘉義縣政府及學校響應，由縣長翁章梁簽署支持臉部平權推廣計畫，希望在社會營造對燙傷、顏損的人們更友善的環境，家住水上鄉的呂易儒與母親胡惠琪一同出席分享。

胡惠琪說，出生時易儒鬢角有黑斑，原本以為會逐漸消失，沒想到一直擴散到整個臉的上半部，有如國劇孫悟空的臉譜，連眼睛眼白都染灰，醫師診斷後確定是太田母斑，無法消失；她一開始很無助，也遭受鄰里嘲笑，但後來決定要堅強，用正常的態度對待女兒，也不會刻意提臉部不一樣。

易儒小學三年級時，曾因臉部斑點被一群同學群聚嘲笑推打，還好有高年級的同學出面阻止，原本此事悶在心裡沒跟媽媽講，後來母親得知，「我難過的快哭了」；國中時易儒曾被同學笑罵醜女、外星人，難過的抱著棉被哭泣，胡惠琪請校方處理，傾聽易儒的想法，並告訴她盡量別讓不友善的言語影響，後來也用雷射手術讓黑斑顏色較淺。

易儒現在就讀樹人醫護管理專科學校護理科一年級，立志當護理師，並正面看待自己的斑點，「有人正常問我，我就告訴他得了什麼病，是天生的，如果嘲笑我就不理他」，現在連當初欺侮她的同學都變成好友；參與陽光基金會的公益活動時，有幼童看到詢問「姐姐臉上長什麼？」，她笑回「我的臉上是隻美麗的蝴蝶」。

胡惠琪感謝陽光基金會支持，陪伴孩子與家人，教導他們如何面對臉部顏損，翁章梁也感動的送上康乃馨，肯定她們的堅強；嘉義縣已有文昌、安東、景山、中林、沄水、柴林、龍崗、柳林、竹崎、水上國小及梅山國中、新港藝術高中、萬能工商、竹崎高中及嘉新國中響應臉部平權，嘉義縣將在公共空間張貼臉部平權標語，將臉部平權議題融入課程，推動就業平等等，消弭因外觀歧視帶來的不平權。

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