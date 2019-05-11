屏東眷村旗袍走秀 婆婆媽媽美翻樂翻

2019-05-11 20:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天就是母親節，屏東眷村今天（11日）下午有一場別開生面的旗袍走秀趴，吸引婆婆媽媽們體驗，夫妻檔、姊妹檔或是親子檔一起上場，有人是第一次穿上旗袍，緊張又開心，「美喔！」、「水啦！」聲不斷，氣氛十分歡樂。

屏東市眷村由屏東縣府打造成「勝利星村創意生活園區」，修復後的眷舍對外招商後，吸引作家、畫家、生態旅遊、原住民工藝、旗袍工坊、服裝設計等文創人士進駐；其中由何豔秋開設的旗袍唐裝手作坊，除了讓接受民眾訂製旗袍，也出租旗袍讓民眾體驗，在今年初開店後，眷村不時可見遊客穿著旗袍穿梭在日式眷舍間。

今天在母親節前夕，何豔秋經營的旗袍店就舉辦了這場旗袍走秀，下午3點在屏東市青島街封街走秀，首先有近50位來自內埔鄉黎明文教基金會的的婆婆媽媽們，和家人一起穿上旗袍或唐裝，走上紅毯體驗被掌聲包圍的感覺。

接著登場的走秀競賽，吸引了10餘組參加；從台北嫁到屏東30幾年的戚敏慧，穿上第2次穿的旗袍走秀，她說，旗袍是紐西蘭友人送的，平日沒有機會穿，今天能夠穿著走上街十分開心，記得小時候母親都穿旗袍，並在左襟繫上小手絹，十分有味道。

來自高雄的李碧霞則表示，今天穿的旗袍已經買了2年還不敢穿，猶記上次穿旗袍是40年前結婚時，如今能夠再穿上身，內心很激動，也算是給自己最好的母親節禮物。

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