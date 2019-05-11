「8的平方日...」中國如驚弓之鳥！網路敏感詞達300萬個

2019-05-11 08:29

〔記者鍾麗華／綜合報導〕今年雖適逢中共建政70週年，但也正是西藏抗暴事件60週年、五四運動100週年、六四事件30週年、七五事件10週年，在「逢十」慶祝求穩至上的原則下，中國對管制動作越來越多，光是網路敏感詞就超過300萬個。

而隨著「六四」30週年臨近，中共內部的維穩動作不斷，據港媒報導，北京、深圳、廣州三名任職官方認可NGO的資深社工，日前同遭帶走。而中共總書記習近平7日在全國公安工作會議上說，要「積極預防、妥善化解」各類社會矛盾。且要處理好「維穩」和「維權」關係，引導群眾「依法表達訴求，維護社會秩序」。

據了解，今年3月，中國有學校已陸續約談幾位常對外發表文章的學者，要他們「低調一點」，「你們都知道的，因為今年很特別」。但向校方詢問不能觸及的敏感議題是什麼，對方又不給答覆。

中共管制動作越來越大，網路敏感詞也「多如牛毛」，有外媒以總部位在北京、承包其它公司網路審查工作的博彥科技為例指出，博彥的內容審查工廠有4000多名員工，日夜瀏覽和審查網路內容，內容監控服務應用收錄了10多萬個基礎敏感詞和300多萬個衍生詞，其中政治敏感詞占總數3分之1。這個資料庫還會不時地更新、擴充內容。不過，敏感詞這麼多，卻「只能意會、不能言傳」。

外媒報導，中共利用敏感詞過濾，刪除無數敏感信息。不過，對於「六四」的敏感信息，中國現在是「用人工逐條逐條在細看」，很多內容，只有在特定背景下才會有意思，人工智能可能讀不出來。

例如，2017年6月3日，有網友在微博中發了一張兒童駕駛玩具坦克車的照片，還有很多網友用暗語代指「六四」，比如「5月35日」或者「8的平方日」等。這都要思考一下才能跟「六四」連結，人工智能很容易被騙過。

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