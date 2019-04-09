貿易戰樂觀？ 六四記者紀思道：這3個問題應堅定對抗中國

2019-04-09 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國總統川普和中國國家主席習近平近日將達成貿易協議，終止美中貿易戰，資深美國記者紀思道（Nicholas Kristof）在其《紐約時報》專欄表示，這無法解決最大的問題，美國應在高科技、人權和毒品輸出等議題上，堅定對抗中國。

據紀思道《紐約時報》專文指出，習近平政權是複雜的，過去他曾認為和中國打交道應帶著矛盾的心理，但近幾年，這種矛盾已經逐漸轉為警戒。

曾親身經歷六四天安門事件的紀思道表示，即使中國政府在過去數十年確實幫助國民脫貧、降低了83%兒童死亡率，教育、挽救了許多生命。但近幾年習近平欺騙、壓迫而殘暴，已經是不爭的事實。

首先，他認為必須限制中國高科技公司進入西方市場，例如華為絕對不會拒絕中國國安機關的合作。美國過去曾透過出口給中國的電信設備，監聽官員及設置網路後門以備戰，中國意圖反撲是不可避免的。

第二，美國應該繼續強調人權，尤其是新疆100萬穆斯林受到迫害，中國官員強迫穆斯林吃豬肉、喝酒，或送進再教育營非法拘禁、洗腦，是對宗教自由的空前侵犯。

第三，美國應針對鴉片類藥物芬太尼出口持續對中國施壓，因為美國2/3以上芬太尼源自中國，中國自2016年以來也承諾打擊，終於在幾日前宣布禁止所有種類的芬太尼。美國必須持續監督並確保這項承諾落實。

最後，紀思道表示：「雖然和中國達成貿易協議是好事，但當這麼多美國人死於中國製芬太尼，當100萬穆斯林被拘禁、當習近平皇帝把中國帶往錯誤方向時，我們不該慶祝，要繼續保持國際壓力。」

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美國應在三個問題上堅定對抗中國

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