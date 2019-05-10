郭台銘再嗆蔡英文：多花時間在經濟上 少做一點選舉

2019-05-10 23:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於自經區及自貿區的問題，鴻海董事長郭台銘強調，只是名詞不同，名稱上繞來繞去沒有意義，他並向總統蔡英文喊話，要多花一點時間在經濟，少一點選舉。

郭台銘今天在參加中小企業座談受訪時說，大家都在自經區自貿區的名字繞來繞去，他個人偏向台灣需要外銷市場，農業產品是內銷的市場，自貿區對台灣比較有利。

郭台銘說，不管自貿區、自經區，那只是名詞不同，今天要如何發展台灣外銷，把台灣產業結構升級，能夠到美、日開拓市場，甚至將來在中國、在東南亞開拓產業競爭力這是最重要。

他說，自經區自貿區的發展，就是保護主義的興建，中美兩國貿易大戰方興未艾，這個崛起再一個月、兩個月或是明天就劃上句點，取而代之是新一輪科技戰爭的開始。

郭台銘隨即話峰一轉，向總統蔡英文喊話，國家這條船，舵手在蔡英文手上，但蔡英文只為了黨內初選、為了選舉，有用多少時間關心現在的經濟正在向下沈淪，他希望蔡英文要多一點時間，少做一點選舉，多留在台灣需要轉型經濟政策上多做表述。

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