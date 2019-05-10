張善政爆料 郭台銘第一志願「馬英九復出選總統」

2019-05-10 09:47

〔記者李欣芳／台北報導〕決定以無黨籍身分參選總統的前行政院長張善政今天上午透露，他與角逐國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘及高雄市長韓國瑜都友善接觸，他曾問郭台銘能否挺他選總統？郭則說，他的第一志願是馬英九前總統復出！不過，張善政說，郭台銘萬萬沒有想到現在自己會出來選總統！

張善政今天上午接受「POP撞新聞」廣播節目電台專訪時表示，無論郭台銘選總統，或是將來韓國瑜出來選，他都很高興，「雖然對我都有壓力」，其中韓國瑜已答應5月19日要在高雄出席他的新書簽書會。

張善政說，他與郭台銘也有很多互動，郭過幾天要去花蓮，他也會陪對方下鄉，去年九合一選舉前，他曾詢問郭台銘，「我假使出來選（總統），是否支持我？」，郭台銘說：「我的第一志願是你當馬英九的副手（即馬張配）。」

張善政說，如果馬英九不選，郭台銘的「第一志願則是我」，但是，郭萬萬沒有想到現在自己會出來選。從韓國瑜的崛起等現象，大家給郭一些啟發。

張善政表示，無論是他、韓國瑜或郭台銘，都顯示一個現象，當前的民眾比較想要看到不是傳統的政治人物出來。

此外，對於如何看待一樣是無黨籍的台北市長柯文哲？張善政說，他對日前柯文哲出席陳水扁前總統新書發表會感到非常失望，柯文哲靠向陳水扁，有必要嗎？至於角逐民進黨總統初選的賴清德，他過去與賴的互動也不錯，不過，賴清德的台獨立場，他不能接受。

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