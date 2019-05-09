沒跟郭台銘談合作 王金平要打溫和選戰：不傷害任何人

2019-05-09 19:00

〔記者陳昀／台北報導〕有意代表國民黨角逐2020的前立法院長王金平今天下午接受電視節目《新聞面對面》專訪，他再度重申，自己跟鴻海董事長郭台銘並未談過「郭王配」、「王郭配」的可能性，現在談都太早，他強調，自己會打「溫和順利」的選舉，不會做傷害任何人的事。

節目來賓尚毅夫提問說，某位縣長機要曾告訴他有「郭王配」消息傳出，王金平回應，他跟郭台銘宣布參選後曾在關聖帝君廟會面，在關公面前從來沒談過什麼配，兩人就是3點共識：一是兄弟登山各自努力，兩人都有選到底信心；二是獲得提名就要互相幫忙；三是未來要提供意見給引領國家的人。

他說，若能獲得提名，將慎重挑選一位副手，現在放在心裡不能說，人家要不要接受、互補性等各方面條件都要慎重，現在談王郭配、郭王配都還太早。

王金平表示，自己有自信選到1月11日，民調都在往上攀升，各縣市的人際關係也都佈置好了，要打一場溫和順利的選舉，「我不會做傷害任何人的事」。

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