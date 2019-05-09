郭台銘贊成手機民調 王金平：有些人拿2、3支

2019-05-09 17:05

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平今天下午接受電視節目「新聞面對面」專訪，錄影前接受媒體聯訪時談及鴻海董事長郭台銘公開支持初選採手機民調，王金平表示，有些人拿2、3支手機，有些手機持有人還是小孩子、沒有投票權，黨中央應該慎重、全盤考量再決定。

對於郭台銘贊成總統初選納入手機民調，王金平表示，有些人一人拿2、3支，有些還是小孩子、沒有投票權，當然有若干值得重新檢討的地方，黨中央應該慎重、全盤考量再決定是否採用手機民調；記者追問，但郭台銘已明確表態，王金平說，沒關係，讓黨中央參考，最後怎麼決定，就接受。

被問及郭台銘說希望國民黨初選能採公開辯論，王金平表示，自己本來就希望有辯論會，不是說國民黨不辦、媒體也要辦？黨中央也要考量。對於國民黨中央有意朝政見會形式辦理，王金平說，重要選舉怎麼可能不辦政見會？

針對國民黨總統初選擬採不登記、不必本人繳費，王金平說，黨中央已說目前為止還沒決定，這只是某些黨工的看法，但王也提醒，黨一定要做出公平、公正、合理的提名機制，才能讓大家信服、樂於遵守。

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