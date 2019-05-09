郭台銘挺自經區嗆小英「外行」 蔡英文：是他對我不熟吧

2019-05-09 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘昨（8）日深夜開直播大談自由經濟貿易區。郭台銘表示，蔡英文學法律不懂貿易，賴清德醫生也不懂，「外行沒有關係，但你要學習」。總統蔡英文今天下午對此表示，自己處理貿易談判與貿易經濟事務已經很久了，「我看是郭台銘董事長對我不熟吧」。

綜合媒體報導，蔡英文今下午在視察「高雄橋頭科學園區」開發進度後受訪，被問及對郭台銘的言論有何看法時表示，「我看是郭台銘董事長對我不熟吧，長期以來，大家都知道我處理貿易談判跟貿易經濟的事務其實很久了，台灣經貿大小事，多多少少在我過去的從政或者是擔任政府的工作的時候，都有經歷過，不能夠說大家意見不一樣，就這樣任意否定別人過去的經歷。」

蔡英文指出，自經區的概念是上個政府在5年前提出的，如今已過了5年，時空環境和整體國際經濟情勢已經非常不同。現在把5年前沒有成功的方案，再拿出來一次，「更不合時宜」。而且與台灣現在經濟發展的模式、要走的方向也不一致。蔡英文直指，自經區對台灣的經濟發展沒有助益。

蔡英文呼籲大家好好審思自經區的問題。蔡英文表示，台灣在這個階段應該是要追求高價值的產業，而不是追求低成本的競逐，這應該也是郭台銘為何要到美國設廠的原因之一。

根據「維基百科」，蔡英文早年至英國倫敦政治經濟學院攻讀法學博士時，主攻國際經濟法領域，研究計畫的題目為《不公平貿易行為與保障措施》。返台在政治大學法律系執教時，主要教授法律和國際貿易。投入政府工作後，也長期從事經貿談判等相關事務。

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