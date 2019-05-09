奉勸吳敦義 王金平：只看目前、到時掉地板上

2019-05-09 18:33

〔記者陳昀／台北報導〕有意代表國民黨角逐2020的前立法院長王金平今天下午接受電視節目《新聞面對面》專訪，被問及是否曾對黨中央表明心跡，王金平表示，他告訴黨主席吳敦義，誰能代表國民黨參選不要看目前現象，否則到時候掉到地板上，被問到「韓適合現在角逐大位嗎？」王金平也笑回：「不敢表示意見」。

面對節目來賓提問「有無針對初選機制向黨中央表達內心想法」？王金平說，當然有告訴吳敦義，要了解誰真正能代表國民黨勝選，不要只看目前的現象，否則到時候掉到地板上，該說的都有說，但要不要聽是他的事。來賓追問：「他有聽進去嗎？」王金平反問：「你覺得呢？」對方說：「我覺得沒有」，王笑回：「我尊重你的看法」。

被問到怎麼看韓國瑜的市政表現，王金平表示，還好啦，就慢慢磨練，很多資料可以慢慢看、慢慢懂，主持人追問「那適合現在角逐大位嗎？」王金平回應，看他自己意願，我不敢表示意見，隨即大笑。

來賓問到「韓陣營對郭董參選前未通知不滿，那韓決定被動參選有沒有找王金平打過招呼？」王金平說，從來沒有，兩人從認識到現在，都沒討論過選總統的事，韓國瑜現在也還沒表達意願啊，「幹麼要跟我講？」對於出席節目的5位來賓都表態曾聽過「韓國瑜不選總統、支持王金平，兩人已有默契」的傳言，王金平對此否認說，唯獨他沒聽過，兩人真的沒有討論過選總統的事。

對於外傳王金平稱「只做一任總統」也是為了交棒給韓國瑜，王金平說，自己有自信一任就能處理兩岸問題、朝野和諧、經濟發展等台灣困局，做好了還留戀位置幹什麼？他不為名利，是想福國利民；至於交棒給韓國瑜，是很多人美麗的揣測。

對於國民黨中常委批評「國民黨拿掉韓流還剩下啥？」王金平說，每個人講話都是希望讓大家能震撼，但百分之百是事實嗎？這是個問號，如果國民黨對大家沒有幫助，那就自己選好了，「我沒有指任何人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/