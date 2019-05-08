王金平會劉結一 當面稱「台獨是假議題」

2019-05-08 13:06

〔記者陳昀／台北報導〕前立法院長王金平訪中「祭祖尋根之旅」的重頭戲「王劉會」上午10點30分登場，中共國台辦主任劉結一在廈門海悅山莊香茶宮密會王金平；據轉述，王金平在會中重申「台獨是假議題」，並強調「九二共識」是兩岸關係的堅實基礎，必定能以此基礎再創兩岸和平發展新契機。

王金平上午原訂與王氏宗親一同前往南普陀寺參訪，但王金平臨時取消行程，10點20分前往廈門海悅山莊與劉結一會面，現場戒備森嚴、不開放媒體進入。

據轉述，王金平在「王劉會」上表示，他一向認為「中華兒女一家親」，本是同根生、血脈文化無法切割，所以，台獨是假議題，根本行不通。

王金平說，20幾年來，九二共識曾為兩岸關係的和平穩定，奠定堅實的基礎，相信未來兩岸也必定能在這個基礎上，與時俱進、尋求新共識，再創兩岸和平發展的新契機。

王金平表示，3天行程深刻感受到大陸對王氏宗親「祭祖尋根之旅」的重視，感謝國台辦、福建省、廈門市、漳州市各單位與領導的熱心接待與安排。

王金平說，他雖然在高雄出生長大，但祖籍福建，第一代祖王文醫是軍人，隨鄭成功到台灣、在高雄路竹定居，自己已是第11代，300多年來，王氏家族在台灣開枝散葉，卻始終敬宗愛祖不忘本，這也是台灣許許多多家族的縮影。

王金平表示，儘管因為兩岸分治對立，拉大彼此距離、產生許多重大歧異，但擁有共同血脈是歷史事實，並不因族群、省籍、黨派或顏色而有所改變。

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