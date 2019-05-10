向雞排博士學炸雞 郭董：當年有眼不識泰山

2019-05-10 20:21

〔記者張軒哲／台中報導〕雞排界的鴻海！鴻海董事長郭台銘今日夜間至台中潭子與「雞排博士」宋耿郎相見歡，郭台銘說，當年自己有眼不識泰山，特別來學博士如何炸雞排。宋耿郎說，郭董是一個好的企業家，由衷希望郭董能帶領台灣拚經濟，全力支持他選總統。

2013年宋耿郎頂著政大博士生光環創業賣雞排，被郭批評浪費教育資源一炮而紅，近年生意頗佳，宋耿郎坦言，被郭董關注後，雞排店生意變更好，目前有七家直營與加盟店，因此也在店門外掛看板，感謝郭董。宋耿郎說，郭董是一個好的企業家，由衷希望郭董能帶領台灣拚經濟，全力支持他選總統。

郭台銘說，當年自己有眼不識泰山，特別來學博士如何炸雞排。郭台銘今夜大約在炸爐前待了20分鐘，學習如何炸雞排等技巧，炸完的第一包炸物有熱心民眾認購捐款助弱勢。

立委江啟臣與宋耿郎是國中與大學同學，也到場力挺，宋耿郎因在東引當兵，準備2瓶馬祖高粱酒讓郭董簽名，一瓶贈送給郭董，一瓶留做收藏。

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