農家過夜有心得 郭台銘：不找博士寫論述，要帶小編實際了解

2019-05-10 19:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕參選國民黨總統初選的郭台銘，今天（10日）參加台中市菁英工商婦女協會理監事會議時，對於他昨天到台中市新社區的農家過夜，他發表心得說他未來要提出任何的政見，不會找博士，他一定帶小編去看，從實際狀況觀察，了解問題如何發生？有何對策？他這一個月，會多多到各處各行各業去看，不過，他將來的論述，還是政治必須替經濟服務。

郭台銘昨天（9日）夜宿中市新社區的種植枇杷的農家，他並對農家生活有一番體驗心得，他認為農家收入低，甚至不足以支付子女的求學費用，他留宿的曾姓夫妻，「沒有辦法養兩個兒子的大學學費」，這令他感受良深，他有感而發說，他未來要提出任何的政見或發言，不會找博士，也不找留美的（意指留學美國等博士學術菁英），他一定帶小編實際瞭解狀況。

不過，郭台銘強調，他未來的論述，還是他常說的一句話，政治必須替經濟服務，政府要替經濟服務，如果政府不能替經濟服務，百姓收入這麼少，包括政府的研究單位，包括諸如中興大學等政府的教育單位，不能夠與實際狀況脫節，教授與學生要實際瞭解狀況，教育不能跟實際狀況脫節。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/