蔡總統專文登美《外交政策》 誓言繼續對抗專制政權

2019-05-10 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國「外交政策」期刊9日刊出總統蔡英文專文，題為「台灣自力發展民主仍需美國夥伴」，表示台灣的民主需要美國夥伴關係，並說在過去台灣沒有屈服於專制政權的恫嚇，未來也不會發生，誓言繼續奮戰。

蔡總統表示，過去在冷戰的背景下，沒有人能想像台灣會成為亞洲民主的燈塔，透過擁抱民主價值觀，台灣人民掌握了自己的命運，堅韌的台灣人克服困難，不斷持續進步。在美國民主夥伴的堅定支持下，台灣人民將一個專制政權轉變為一個充滿活力的民主國家，並於1996年舉行了第一次總統直選。4年後，民主化進一步鞏固，政權和平轉移到另一個政黨。而在2016年更打破「玻璃天花板」，首次選出女性總統，立法院的女性人數也突破紀錄。

文章指出，台灣也從一個援助接受者轉變為高科技強國，擁有傑出人力資本、以規則為基礎的市場，以及維護財產權的健全法律框架，台灣已成為世界十大最自由的經濟體之一，並已成為該地區與全球許多美國企業的重要合作夥伴。她從3年前上任以來，台灣和美國促進了宗教自由、媒體素養、反貪腐等共同利益，維護台美在印太地區的共同價值觀。

她認為，在過去的40年裡，許多美國國會議員和歷屆美國政府均支持「台灣關係法」，使台美關係無可取代，並讓區域免受日益侵略的反民主力量的影響。台美並肩合作，是因為相信專制政權所加諸的黑暗與恐懼，無法抵擋民主的光芒。美國國會跨黨派議員支持台灣，以無異議方式通過「台灣旅行法」，這樣的立法加強台美關係，這證明了當年創立「台灣關係法」的創造力和承諾至今仍存在於美國國會。

蔡總統強調，台灣在20世紀的最嚴峻的環境下度過並成長，台灣人民過去不曾向於販售恐懼的獨裁政權屈服，未來也不會。在此關鍵時刻，台美慶祝並重新確認彼此夥伴關係，也期待成功故事的新篇章。身為這個民主燈塔的總統，誓言持續為正義奮戰，繼續與夥伴共同合作，為下一代創造更好的世界，一個更開放、自由的印太與其他地區。

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