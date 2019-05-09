建設台灣不分藍綠 蔡英文：會組國家隊繼續照顧高雄

2019-05-09 16:35

〔記者黃佳琳／高雄報導〕總統蔡英文今南下高雄主持國艦國造動土典禮及視查橋頭科學園區發展進度後，蔡英文前往高雄茄萣參拜媽祖，並向鄉親報告，雖然上次高雄市長選舉失利，無法繼續在高雄執政，但仍會組成國家級的團隊來照顧高雄。

蔡英文表示，過去兩年來，政府一直在為發展台灣打地基，打地基的時侯難免會有塵土、噪音，讓人民覺得很紛擾，但現在地基已經打好，可以陸續拿出執政績效供民眾檢驗；以橋頭科學園區為例，未來政府會將台灣下一個世代最先進的產業放在橋頭，讓橋頭成為高科技廊道的重鎮。

蔡英文說，中央在執政不分黨派，即使上一次市長選舉失利，民進黨無法繼續在高雄執政，但總統府有前高雄市長陳菊、行政院有陳其邁，立法院還有邱志偉等高雄在地立委協助，用國家級的團隊繼續來照顧高雄。

蔡英文也指出，面對中共的文攻武嚇，她從未退卻、讓步，台灣不接受九二共識、一個中國，更不用說一國兩制，她保證一定會保護台灣獨立的主權，讓台灣人能決定自己的未來。

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