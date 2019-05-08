國民黨佔領主席台罷審公投法 綠：盼有更透明、防弊機制

2019-05-08 11:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院內政委員會今天審查公民投票法修正草案，國民黨立委搶先坐上主席台，阻止中選會代理主委陳朝建列席。立法院民進黨團隨即召開記者會痛批國民黨無理杯葛，書記長鄭運鵬表示，今天立法院內政委員會審查公投法，國民黨立委們卻無理取鬧占據議事主席台，導致公投法無法進入實質討論。國民黨領銜的公投連署中，死人連署、偽造連署都遠高於其他民間社團發起的狀況，儼然成為國民黨的選舉武器，希望朝野能坐下來好好討論法案。

內政委員會今天邀請中央選舉委員會代理主任委員陳朝建列席，審查公民投票法部分條文修正草案，共計有27個版本，包括行政院版、時代力量黨團、親民黨團，及民進黨立委李俊俋、蘇巧慧、呂孫綾、林靜儀、尤美女、段宜康、施義芳、陳瑩、賴瑞隆、郭正亮、陳靜敏、陳曼麗、周春米、陳歐珀、陳素月、無黨籍立委趙正宇，及國民黨立委黃昭順、許毓仁、李彥秀、吳志揚等人提案。

「國民黨連自己委員版本都反對嗎？」立法院內政委員會召委張宏陸表示，他還刻意等到國民黨的幾個提案都進入委員會才排案審查，結果國民黨連自己委員的草案版本都反對，不知道他們到底在反什麼，他只是想把所有版本都排入，但國民黨一早就霸占主席台，他希望大家能坐下來，好好討論出最好版本。

民進黨立委劉世芳指出，去年公投有很多亂象，大家也提出很多修法版本，去年很多死人連署，所以希望可以加入身分證相關查核，也可以省去審理機關困擾，完全不清楚國民黨團罷審公投法意義在哪裡。

民進黨立委李俊俋表示，去年公投連署裡面有超過上萬個死亡連署，現在辦手機都要雙證件，公投要身分證影本不為過。此外，去年選前在19天擠了50場公投電視辯論會，難以讓大家充分了解公投議題，這些亂象都應該要透過修法解決。而國民黨早上說了一堆理由杯葛，甚至還有人說民進黨要恢復公投審議委員會，但根本就沒有人提這個案子。

鄭運鵬表示，希望這次公投法修正可以達到防弊、有效、透明，在不調高成案、連署門檻狀況下，可以讓下次公投更透明，更沒有弊端。國民黨領銜的公投連署，死人連署、偽造連署都遠高於其他民間社團發起的狀況，儼然變成國民黨的選舉武器，希望大家能冷靜討論。

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