批政院版「公投法」開倒車 藍委：問過林義雄了嗎

2019-04-12 12:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院版「公民投票法修正草案」日前出爐，預計推動「連署需附身分證影本」、「公投得與大選脫鉤」、「提案不得違反國際人權公約」等變革，不過今立法院國民黨團召開記者會質疑，相關修法根本是開倒車、把公投再度關回鳥籠，國民黨團總召江啟臣更狠酸：「這個修法問過林義雄了嗎？」

江啟臣在記者會上指出，目前行政院版的草案，在那些過去努力爭取公投的人看來，就是把公投再度關回鳥籠，把一些原本屬於人民的權力拉回中選會，「這算是賦予人民的公民投票權嗎？」

江啟臣表示，對於此修法版本，他想問民進黨有沒有先問過林義雄先生，同時他也懷疑民進黨修法是因為「害怕人民」，所以才把過去鳥籠公投好不容易掙脫的事項全都加回來，並且設計得更嚴。

國民黨立委吳志揚也批，「公投法」越修越回去，是把鳥籠變成更大、更難掙脫、插翅難飛的鳥籠，而且修法配套措施居然是提名前雲林縣長李進勇接任中選會主委，這恐怕都是因為這次修法賦予中選會太多可以上下其手的機會，需要一個會遵照黨意的人來當主委。

吳志揚強調，現在光是要連署人寫身分證字號，人家都會擔心個資外洩，現在又要求附上身分證正反面影本，根本是用行政方式增加連署困難度。此外他也以「提案不得違反國際人權公約」及「公投得與大選脫鉤」等修法方向為例，表示屆時誰來認定、如何認定都是問題，由中選會來認定，將讓中選會有太多操作空間。

國民黨立委沈智慧表示，素有「蔡公投」之稱的前民進黨立委蔡同榮，是公投的長期追求者，如今蔡已不在人世，但若活過來，恐怕也會因為民進黨限縮公投而大哭或大嘆三聲。

沈智慧強調，如果未來民進黨真的以人數優勢讓法案強渡關山，明年1月人民應該再度用選票否決民進黨政權，如此一來才能還政於民。

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