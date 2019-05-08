藍委杯葛佔主席台喝咖啡 「公投法」修法卡關

2019-05-08 10:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會今排定審查「公民投票法部分條文修正草案」，國民黨團不滿政院與部分民進黨立委提案內容，一早就佔領主席台杯葛議事，最後甚至乾脆在主席台周邊「喝咖啡、聊是非」，讓會議無法順利進行。對此民進黨團總召柯建銘則反嗆：「國民黨若要佔領主席台請便，看誰撐得久！」

據了解，本次包括行政院版本與民進黨立委李俊俋、段宜康等人提出的版本，都規定公投連署人必須檢具身分證影本，此外政院版也擬將過去「公投『應』與公職選舉同日舉行」改為「『得』與公職選舉同日舉行」，讓選務機關擁有更大的執行彈性，避免去年選務混亂、甚至出現「死人連署」的亂象重演。

但國民黨團今質疑，行政院長蘇貞昌在2006年、同樣擔任行政院長時，曾要求內政部修改「公投法施行細則」，讓公投連署不必檢具身分證影本，如今居然又改回須檢具身分證，根本是昨是今非，將讓公投變成「鳥籠公投」，甚至「鐵籠公投」。

對於「得綁大選」與「應綁大選」的問題，國民黨團總召江啟臣更諷刺民進黨是把黨內的「英德大戰」拿來立法院。他強調，國民黨團的立場就是公投須綁大選，不能讓獨立機關任意操作。

國民黨團書記長吳志揚另也質疑，本次「公投法部分條文修正草案」共有20多個版本要審查，但法案還未召開公聽會就要進入審查，且中選會的報告連同標點符號居然只有860個字，呼籲行政院把草案拿回去重新討論研議。

對於國民黨團的質疑，民進黨團總召柯建銘表示，本次「公投法」修法，國民黨立委也有提出草案，那就應該好好審，現在國民黨立委卻佔領主席台，講一些似是而非的話，「請問死人可以連署嗎？這難道不必修嗎？國民黨若要佔領主席台請便，看誰撐得久！」

柯建銘批評，國民黨的用意就是要「公投亂大選」，要用公投延續上一次選舉的情況，雖然「公投法」經過修正已經降低門檻，但有些規範還是要處理，相關法規一定要搞清楚，否則上次亂象還會繼續存在。

李俊俋受訪時則說，「公投法」28個草案版本他都看過，沒有一個版本是要提高門檻，去年公投面臨到很多死人連署、投開票問題，這包括時代力量、親民黨團都有提出修法版本，呼籲國民黨應該認真看待問題，一條一條好好來審查。

由於前雲林縣長李進勇接任中選會主委人事案尚未通過，今仍由中選會代理主委陳朝建前往立院報告並備質詢，但陳才剛簽到就被國民黨立委沈智慧、林麗蟬等人團團包圍，國民黨立委許毓仁更是當場將中選會的書面報告撕掉，並把紙屑朝陳朝建丟擲，陳朝建對此無奈表示，希望委員能給一點尊重。

因國民黨團不願離開主席台，李俊俋、余天、蔣絜安等民進黨立委與陳朝建等行政官員，目前只能在會議室內待命，眾位國民黨立委則已喝起咖啡，作勢要長期抗戰。

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