公投法修法不必綁大選 政院秘書長：保留彈性

2019-05-06 11:45

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院內政委員會將在本週三、四審查「公投法」修正草案，行政院版草案將公投「應」與全國性選舉同日舉行，改為「得」同日舉行，卻引發藍綠不同看法。對此，國民黨立委林為洲稍早在立法院內政委員會質詢時質疑，政府不思索上次大選辦不好的原因，改善規劃能力和作業流程，「難道是政治操作、怕總統輸？」行政院秘書長李孟諺答詢表示，這是為了保留彈性。

立法院內政委員會今日處理預算解凍案，並邀請相關官員列席備詢。林為洲稍早質詢時質疑，公投和大選日程「鬆綁」，是否因人力不足問題，以最近舉辦總統大選的印尼為例，其公民人數超過2億人，比台灣多10倍以上，選務人員則高達6百萬人，但撇除計票，投票行為在一日內完成，他質疑，將公投和大選拆開，是阻礙人民參政與投票權利。

林為洲也批評，如果是上次大選辦不好，所以要拆開，「這是什麼做法？」既不去改善規劃能力、作業流程，還要剝奪人民參政權，浪費國家資源，「難道真的是政治操作、怕總統輸？」對此，李孟諺解釋，修法草案用字改成「得」，是為保留彈性，且公投成案門檻比較低、件數比較多所致。

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