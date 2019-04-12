公投法連署須附身份證影本 蘇貞昌：有效改進公投施行

2019-04-12 12:43

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為了避免去年9合一公投綁大選亂象，行政院會通過公投法連署時必須附身份證影印本，行政院長蘇貞昌今天面對媒體提問，此作法「是否違反民進黨一向推崇的民主法則？」蘇強調，正好相反，這一次修法，是把公投施行所看到的不好的現象或不便的地方加以有效改進，對於過去解開鳥籠公投並沒有任何影響，所以不要扭曲。

蘇貞昌今天上午到嘉義市視察台中榮民總醫院嘉義分院長期照護大樓興建計畫時，針對修正公投法一事受訪表示，過去民進黨一直力推公投，而國民黨說是洪水猛獸，好不容易民進黨執政後，放寬公投門檻，解開鳥籠公投，但有人卻利用公投的民主機制，來偽造死人連署，甚至去年底3個案同時都是1萬多個死人連署，可見是有系統的利用公投的民主機制反民主。

蘇貞昌說，因此這次公投法修正，就是利用公投貫徹防止反民主手法，不但沒有增加任何公投門檻、門檻照舊，只是防堵偽造文書、死人連署種種弊端不要再發生。

蘇貞昌也說，我們看到因為有公投，所以民主機制更蓬勃，很多人提出公投案，可是如果公投都跟選舉併在一起，但卻有20、30個公投案同時要公投，就會發生像去年底排隊2至3小時在選舉投票，這樣有時也難以負擔。

因此，這次修法把原來「應」合併公投改為「得」，那就看狀況，如果公投案非常多，有時合併選舉反而讓出來選舉投票的人覺得負擔大，排隊好幾小時，大家都受不了，所以這一次修法，是把公投施行所看到的不好的現象或不便的地方加以有效的改進。

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