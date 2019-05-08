曾駁韓「假韓粉說」 沈富雄自爆遭《中天》下架

2019-05-08 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕資深政治名嘴沈富雄近日接連對韓國瑜與中時旺旺集團開砲，他上午在臉書發文指出，今日接獲《中天》告知，自即日起不再是「深喉嚨」節目的固定來賓。

針對韓國瑜是否參加國民黨內總統初選，國民黨內異聲不斷，藍營名嘴唐湘龍、李艷秋等人，更因公開談論韓國瑜的不足之處，被廣大韓粉攻擊。對於韓國瑜日前指稱「假韓粉」有目的、陰謀性攻擊造成目標分化，民進黨前立委沈富雄近日曾於臉書對韓喊話說，真粉、假粉，不能以結果論真假，「不可以對你有利就是粉，對你有傷就是假粉。」

沈富雄也曾在臉書發文，指中時旺旺集團、中天及中國時報一面倒地挺韓，幾乎成了韓的競選總部，甚至用社論直言反對郭台銘競選總統。沈富雄說，雖然不知道過度傾斜的挺韓反郭是否會產生反效果，但如果會，依照韓的定義，它算是「假韓粉」，但它卻是「有假包換的真韓粉、真郭黑！」

不過在接連開砲後，沈富雄今上午在臉書發文指出，已接獲《中天》告知，自即日起不再是「深喉嚨」節目的固定來賓。對此沈表示「求仁得仁，不為通告費折腰」。

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