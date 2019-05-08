韓粉四處攻擊 邱毅批韓國瑜：管不好韓粉就管不好高雄

2019-05-08 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市議員簡煥宗遭網友恐嚇「你是不是想你小孩像小燈泡人頭落地啊？」7日晚間報案時咬牙說：「韓國瑜市長，拜託！請你管好你的韓粉！」國民黨前立委邱毅也說，韓國瑜真該管管他的「韓粉」，否則「管不好韓粉，就管不好高雄！」

「或許冥冥中自有天意安排，日前一場高雄市議會的質詢，又不可思議的把韓國瑜拉下了神壇。」邱毅在臉書說，為什麼說不可思議呢？因為質詢者只是一位26歲的小女孩（議員黃捷），問的又是韓國瑜念茲在茲的「自經區」，按理韓國瑜應該可以輕鬆過關。卻不料韓國瑜回應的表現奇差，還不斷跳針講「高雄發大財」，落實了外界對其「口號重於實體」的質疑。

邱毅認為，韓國瑜應多花心思在高雄市政，多下功夫在各種公共政策的內涵。至於把韓國瑜捧上天的「韓粉」，邱毅則要韓國瑜「好好管管他的『韓粉』了。」邱毅強調，「韓粉就是韓粉，沒有什麼真假韓粉之分，管不好韓粉，就管不好高雄，更管不好台灣，侈言征服宇宙就更荒唐了。」

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