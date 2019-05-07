影片曝光！ 不只跳票還跳針？ 韓國瑜答詢被電爆頻傻笑

2019-05-07 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前曾說青年創業基金「市府編列30億，對外籌募70億」，但韓國瑜今接受議員李柏毅質詢時卻說明，民間募資目前累積約3000萬元、市府預計明年編列3億元，被質疑政見又跳票。在質詢過程中李柏毅詢問韓「為高雄青年創業謀70億這個MOU應該可以簽吧」，沒想到韓不斷跳針「你繼續啊」、「請繼續問問題」，還頻頻傻笑，讓李柏毅無奈問「繼續是什麼」？

李柏毅質詢時提到，韓國瑜選前喊出為了支持青年朋友創業，未來「市府將編列30億，對外籌募70億」，但韓國瑜日前直播時提到目前已經向企業籌募到2千多萬，加上近日又籌到1千萬，一共3千多萬，質疑該數字是否和當初喊的差很大，韓市長是否又跳票？韓國瑜則回應，青年局在五月籌備，預計10月成立，相關預算預計編列3億。

但李柏毅不滿意韓國瑜過去喊市府要編列30億，現在卻僅剩3億，因此列出MOU要韓國瑜簽訂，保證為高雄市青年募70億創業基金，及明年編列3億預算的承諾書，「不好意思這個這個MOU，為高雄青年創業謀70億這個MOU應該可以簽吧！市長、市長，這兩個都可以簽吧！」

但韓國瑜卻沒有回答是否願意簽，僅回「你繼續啊、請繼續、繼續問問題」，搭腔一下看似尷尬頻頻傻笑，最後抵擋不過李柏毅的要求，才站起來回答「我有百分百誠意幫助青年人創意，好不好？」

臉書「打馬悍將粉絲團」分享該則質詢影片，引發網友熱議，紛紛留言「這已經是傳奇了，這些影片留下來超丟臉，我都不好意思看了」、「每次都話還沒講完就急著坐下，而且民意代表站著跟你講話不是應該站起來才對嗎？」、「看韓導導戲這麼久了，市民應該要懂這70億也只是個理念而已」、「可憐~怎麼會選這樣的人當市長呢？」、「只會傻笑是怎樣！在質詢你 也不站起來 真沒禮貌」。

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