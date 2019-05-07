潘恒旭稱春吶沒毒品槓上屏縣府 遭酸「專門樹敵的假韓粉」

2019-05-07 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕25年歷史「春天吶喊」今年首度從屏東移師高雄，但人潮不如預期，但高雄觀光局長潘恒旭得意稱「春吶三天沒有任何一件毒品案，不像墾丁。」屏縣府則反擊，「近年來都未查獲任何毒品案！」中華大學講座教授杜紫宸則酸潘恒旭是「專門樹敵的假韓粉」。

潘恆旭6日接受高市議員黃文益質詢時提到，「我們一件毒品案件都沒有，不像墾丁春吶查出都是毒品案件」。針對潘恒旭的「毒品」說法攻擊，屏縣府反擊指出，106-108年春天音樂季期間，未查獲有吸毒案件，顯見期前邀請業者宣導及掃蕩臨檢勤務作為有效，早已導向健康形象，沒有毒品既有印象。

對此，杜紫宸在臉書轉貼相關報導，表示「潘嘘嘘是專門樹敵的假韓粉無誤～」，大酸潘恒旭是高雄市長韓國瑜口中的假韓粉。

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