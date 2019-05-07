藍委挺韓國瑜嗆她該多做功課 黃捷霸氣反擊網友讚爆！

2019-05-07 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前質詢高雄市長韓國瑜「自經區」議題而翻白眼爆紅的時代力量正妹議員黃捷，今天被國民黨立委陳宜民批評，「要多做homework，只會翻白眼是不夠的」。對此，黃捷反擊說，韓國瑜不了解自己提出的自經區政見，曾任競選幕僚的陳宜民應該要負責任吧。

韓國瑜日前答詢「自經區」時，不斷跳針回應「高雄發大財」，遭議員黃捷翻白眼，影片曝光引發網友熱議。對此，多名國民黨立委今天在立院召開記者會向中央部會下戰帖、要求辯論自經區，還嗆總統蔡英文「不是故意耍白痴，就是不用功」；陳宜民批評民進黨逢韓必反，也叫黃捷要多做homework，只會翻白眼是不夠的。

「藍委不要再打口水仗，腳踏實地做homework。」黃捷在臉書回應，質疑陳宜民「對自經區「做homework」了嗎？陳立委在韓市長打選戰時是他的發言人，韓市長對於當時提出的自經區政見不甚了解，身為當時幕僚之一的陳宜民發言人是不是多少也要負點責任呢」？

黃捷說，針對費鴻泰委員提到，「稍有常知識的人都不會搞混MIC、MIT」，但是高市副市長葉匡時舉立頓茶葉的例子說，「如果我們可以從中國、東南亞，進口更多茶葉鳳梨來台灣，再利用自經區生產成行銷世界的台灣茶、鳳梨酥，我們何樂不為」？這不就是「洗產地」、「MIC變成MIT」嗎？難道葉匡時就是費鴻泰委員口中搞不清楚的人？

黃捷提到，立委林奕華說「中國黑心產品來台洗成MIT是不可能的，WTO、國貿局都有辦法」，但最近NETFLIX播映的紀錄片《Rotten 盤中腐事》即是記錄中國的蜂蜜利用台灣轉運來避稅，結果被美國發現，「反而導致連台灣本土產的蜂蜜進口到美國，都要被課徵反傾銷稅、25%關稅，甚至要被美國禁止，這不就是血淋淋的例子嗎？」

網友見狀紛紛大讚，「新女戰神加油 挺你長期打韓粉」、「帥翻了！用議員的高度，打爆爛委。」、「國民黨不倒，台灣不會好」、「韓就真的沒料草包啊！還護航咧」、「一群想被電爆的人！！建議黃議員找戰神黃國昌立委一起參加辯論 戰力十足」。

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