問全中運韓國瑜答划龍舟？打馬悍將：說不定反著問會聊聊

2019-05-07 18:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員李柏毅今質詢時，詢問高雄市長韓國瑜全中運開幕式相關問題，不料韓國瑜卻答詢市府局處首長都要划龍舟？讓李柏毅當場傻眼。臉書粉專「打馬悍將」建議，應該問划龍舟，說不定市長會聊聊全中運？

李柏毅今表示，高雄日前承辦全中運時，運動員都還沒進場，韓國瑜就上台致詞，然後竟快閃離開、事後被罵翻，他問韓國瑜，運動員沒進場，那天致詞到底在說給誰聽啊？

韓國瑜答詢卻說：「跟議員報告，端午節龍舟比賽，我們市政府28位局處長，要划龍舟，我們高雄市政府非常重視運動。」

李柏毅傻眼，苦笑說「我在跟你講全中運，你怎麼跟我講划龍舟」？影片透過網路傳出，網友留言，「端午節問的話大概會說中元普渡的事喔」、「他要不要進議會之前先酒測一下？」、「自經區=發大財？全中運=划龍舟？」、「如果今天是立委黃國昌質詢韓國瑜就好玩了」、「千萬拜託留韓在高雄就好…… 你們幸苦了」、「 原來全中運是在端午節」。

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