又出包！韓國瑜備詢再答非所問 幕僚慌「打PASS」超大聲

2019-05-06 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週五才因答詢不停跳針「發大財」，一問三不知，引起不少噓聲，沒想到今（6）日接受市議員黃文益質詢時，又好幾度差點無法回答，還要靠幕僚大聲打pass才過關。

根據《三立新聞》報導，高雄市長韓國瑜今日面對質詢，民進黨議員黃文益問「高雄市政府這次在春吶中扮演什麼角色」？韓國瑜再度牛頭不對馬嘴，回應道「我們就是非常非常的歡迎來到高雄」。

黃文益接著問：「你是主辦單位或協辦單位？有給什麼協助嗎？」只見市府幕僚們開始大聲打Pass，韓國瑜才勉強回答「指導單位」。

過程中，高雄市觀光局局長潘恒旭也在遠方不停「小聲」提點，但聲音連在記者席的現場媒體都能錄得一清二楚，還被黃文益調侃「局長，你坐太遠了啦，你應該坐近一點，你這樣講太大聲了」，接著黃文益再質詢「市長，你預估這次活動帶來多少商機？」話一出口又見幕僚馬上手忙腳亂，急忙要求後面人員「遞小抄」，韓國瑜再度雞同鴨講，回應說「吃是一種，餐飲是一種，伴手禮是一種，所以要整個去統計」，根本沒有正面回答。

粉專「只是堵藍」也在臉書分享了這段質詢影片，笑說「根本就是草包一個」，網友看了也紛紛留言表示「史上最好電的市長，正常質詢就能電爆他」、「看來每個議員都可以好好修理草包一下了」、「這傢伙到底怎麼選上市長的」、「話唬爛又來了」、「他除了懂每天吵發大財外，他到底懂什麼」。

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