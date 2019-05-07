議員傻眼！問全中運快閃事件 韓國瑜亂回「端午划龍舟」

2019-05-07 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前接受市議員黃捷質詢時，不斷跳針回答「發大財」引起熱議；今（7）日又有粉專分享韓國瑜答詢影片，有議員問韓國瑜4月全中運為何在運動員還沒進場時就登台致詞，不料韓國瑜卻答非所問，表示「端午節龍舟比賽有28為局處長要划龍舟」，讓議員當場傻眼。

高雄4月20日舉辦全國中等學校運動會，當天參賽選手都還沒進場，韓國瑜就上台致詞，僅僅待了約1分鐘的時間就「快閃」離開，引起各方撻伐。

粉專「打馬悍將粉絲團」今日分享高雄市議員李柏毅質詢韓國瑜影片，影片中李柏毅詢問韓國瑜指出，「要跟你說的重點就是，運動員都還沒進場、在外面排隊，你到底是要說給誰聽？」沒想到韓國瑜顧左右而言他，表示「跟李議員報告，包括端午節龍舟比賽，我們市政府團隊都是大概28位局處長要划龍舟，我們高雄市政府非常重視運動產業的，好不好？」接著不等議員回答，就自行坐下。

韓國瑜的回答，令李柏毅當場傻眼表示「我現在在跟你說全中運，你突然跟我講端午節」？

影片曝光後，網友紛紛諷刺「現在只要隨便問個問題，議員就能紅了，不是議員很強，是韓國瑜太爛」、「我發現破解草包最好的辦法 就是瘋狂問他正事」、「他是宿醉還沒醒嗎？」、「他只要一急著想坐下就知道是回答不出來想矇混過去了」。

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