獨家》國有地蓋樓「轉贈」救國團 黨產會核准拆除

2019-05-07 10:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年認定救國團為國民黨附隨組織，現正調查不動產取得來源，查出舊基隆市團委會建物早年由中國航運轉贈給救國團，而救國團近日已向黨產會申請經費，要拆除舊基隆市團委會建物，準備將土地歸還國家，黨產會已核准同意拆除。

據黨產會調查，舊救國團基隆市團委會位於基隆市獅球路8號，該私有建物蓋在國有土地，為救國團所持有，面積663平方公尺，權利範圍未登記。

「當初是中國航運公司送給救國團的！」黨產會委員表示，基隆市團委會建物最早由中國航運興建及使用，中國航運前董事長為彭蔭剛，他父親是二二八事件出兵鎮壓的高雄要塞司令彭孟緝，「中國航運當年能夠在國有地上蓋房，多年後還能再贈送給救國團，整個過程非常奇怪」。

委員指出，國有財產局、基隆市政府已要求救國團拆屋還地，救國團之前認為每月租金高達20萬元太貴，已將基隆市團委會搬遷至劉銘傳路的新址。

委員提及，依黨產條例規定，救國團須向黨產會申報名下財產，所申報項目有舊基隆市團委會建物，故拆除須經黨產會核准，救國團來申請一筆幾十萬元拆用費用，黨產會上週已同意所請。

「救國團各縣市的補習班是由團委會負責的！」委員也說，各地終身學習中心是救國團主要收入財源，過去常憑藉黨國特權，能無償使用國有土地，舊基隆市團委會拆屋還地後，國財局將移交基隆市府使用，讓國產回歸公有。

此外，黨產會調查發現，救國團屏東縣團委會土地是縣政府所有、建物則為救國團的，由於屏東縣團委會位於屏東公園內，救國團未來也須一併歸還。

委員表示，屏東縣府已向救國團追討，救國團另尋他處興建房舍中，待明年完工後，救國團將會進行搬遷，將該地返還給地方政府。

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